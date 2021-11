Considerada uma das maiores companhias de alimentos do mundo, com mais de 30 marcas em seu portfólio, entre elas, Sadia, Perdigão, Qualy e Paty, a BRF recebe inscrições para programa de trainee Supply 2022. Ao todo, são oferecidas 45 vagas para recém-formados em cursos de graduação de diversas áreas do conhecimento.

As chances estão distribuídas entre os departamentos de indústria, agropecuária, garantia de qualidade e laboratório. Assim, serão aceitos profissionais que tenham concluído a graduação entre julho de 2018 e julho de 2020, com foco nos cursos de agronomia, engenharias (diversas), medicina veterinária, zootecnia, biologia, biotecnologia, química, farmácia, administração e economia.

Além disso, é importante ter disponibilidade para mudanças de cidade ou Estado e viagens frequentes. Atualmente, as vagas são para as unidades da empresa em Campos Novos, Capinzal, Carambeí, Chapecó, Concórdia, Dois Vizinhos, Dourados, Faxinal dos Guedes, Francisco Beltrão, Herval D’Oeste, Lajeado, Lucas do Rio Verde, Marau, Mineiros, Nova Mutum, Paranaguá, Ponta Grossa, Rio Verde, Serafina Correa, Tatuí, Toledo, Uberlândia, Videira e Vitória Santo Antão.

Esta é a terceira edição do programa, que tem como objetivo acelerar o desenvolvimento dos profissionais selecionados, preparando-os para assumir posições de liderança dentro da BRF. Nesse sentido, os novos talentos serão submetidos a treinamentos e capacitações pensadas especialmente para impulsionar sua carreira.

Os contratados receberão salário de R$6.500,00 e terão direito a assistência médica, odontológica, seguro de vida e demais benefícios conforme política da localidade.



Como se inscrever

Os interessados em participar do programa de trainee da BRF deverão acessar o site https://talents.brf.com/go/Programa-Trainee/4541519/ a partir do dia 9 de novembro. As inscrições permanecerão abertas até 15 de dezembro e o processo será totalmente on-line, realizado em conjunto com um parceiro, tendo como foco a análise de competências comportamentais.

O recrutamento será dividido em etapas, que incluem testes on-line, dinâmica de grupo, painel virtual, entrevistas on-line, desafios com cases reais, entre outros.