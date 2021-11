Brigando pelo G4, Fortaleza tem retornos importantes para enfrentar o São Paulo – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 09 (AFI) – O Fortaleza volta a jogar no Castelão em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21h30, recebe o São Paulo pela 31.ª rodada após duas derrotas seguidas longe de casa. O técnico Juan Pablo Vojvoda admitiu que faltou o time aproveitar os espaços contra o Corinthians e projetou o duelo que marcará o reencontro de Rogério Ceni com o clube cearense.

“No último jogo não conseguimos aproveitar bem os espaços deixados. Apesar da derrota, fizemos umA partida equilibrada defensivamente. Agora temos que trabalhar da melhor maneira possível para fazer um bom jogo contra o São Paulo, outro adversário difícil”, projetou.

QUEM JOGA?

Vojvoda segue tendo problemas para escalar o time. Isso porque Lucas Crispim e Yago Pikachu seguem se recuperando de lesões e são dúvidas. Ainda perdeu o atacante David no último jogo por lesão muscular. Com isso, Romarinho e Ángelo Henríquez brigam pela vaga no setor ofensivo.

A boa notícia é que também terá retornos importantes. Matheus Jussa, Titi e Éderson, todos suspensos na derrota por 1 a 0 diante do Corinthians, voltam a ficar à disposição.

SITUAÇÃO NA TABELA

Antes do Corinthians, o Fortaleza também foi derrotado pelo América-MG, por 2 a 1. Com isso, está com 48 pontos, em quinto lugar. Já o São Paulo aparece em 14.º com 37 pontos.

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Matheus Jussa, Éderson, Ronald, Lucas Lima e Bruno Melo; Robson e Romarinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.