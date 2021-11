Brigatti começa a montar o time titular do Sampaio Corrêa para encarar o Vila Nova – Futebol Interior

São Luís, MA, 10 (AFI) – O segundo dia de preparação do Sampaio Corrêa para enfrentar o Vila Nova ocorreu na tarde desta terça-feira, no CT José Carlos Macieira. Atividade já com praticamente todo o grupo à disposição da comissão técnica, que iniciou o processo de montagem do time titular.

Para montar a equipe, Brigatti terá o volante Betinho e o meia Léo Artur à disposição. Os dois jogadores cumpriram suspensão na rodada passada e são opções do treinador para a partida desta quinta-feira no Estádio Castelão.

Brigatti ainda espera pela recuperação dos laterais Watson e Alyson, mas garante que o Sampaio vai a campo com bastante aplicação, independentemente dos jogadores escalados.

“Estamos analisando algumas situações, mas o importante é saber que o grupo todo está motivado e pronto para dar mais uma resposta positiva. Teremos mais um jogo muito difícil pela frente, pois o Vila Nova vem crescendo de produção, mas precisamos estar preparados e organizados para tentar conquistar mais uma vitória”, declarou o treinador boliviano.

ÚLTIMO TREINO E CONCENTRAÇÃO

Os treinos preparatórios para o confronto serão finalizados na tarde desta quarta-feira, em nova atividade no CT. Em seguida, os atletas relacionados já entram diretamente em regime de concentração.