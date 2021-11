Brigatti começa a montar o time titular do Sampaio Corrêa para encarar o Vila Nova; Ingressos começam a ser vendidos – Futebol Interior

São Luís, MA, 10 (AFI) – O segundo dia de preparação do Sampaio Corrêa para enfrentar o Vila Nova ocorreu na tarde desta terça-feira, no CT José Carlos Macieira. Atividade já com praticamente todo o grupo à disposição da comissão técnica, que iniciou o processo de montagem do time titular. A partida será nesta quinta-feira, às 19h, no Castelão de São Luís.

Para montar a equipe, Brigatti terá o volante Betinho e o meia Léo Artur à disposição. Os dois jogadores cumpriram suspensão na rodada passada e são opções do treinador para a partida desta quinta-feira no Estádio Castelão.

Brigatti ainda espera pela recuperação dos laterais Watson e Alyson, mas garante que o Sampaio vai a campo com bastante aplicação, independentemente dos jogadores escalados.

“Estamos analisando algumas situações, mas o importante é saber que o grupo todo está motivado e pronto para dar mais uma resposta positiva. Teremos mais um jogo muito difícil pela frente, pois o Vila Nova vem crescendo de produção, mas precisamos estar preparados e organizados para tentar conquistar mais uma vitória”, declarou o treinador boliviano.

ÚLTIMO TREINO E CONCENTRAÇÃO

Os treinos preparatórios para o confronto serão finalizados na tarde desta quarta-feira, em nova atividade no CT. Em seguida, os atletas relacionados já entram diretamente em regime de concentração.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos para acompanhar e torcer pelo Time do Povo já estão à venda, nos locais de venda já conhecidos por todo Universo Tricolor.

POSTOS DE VENDAS

– Aplicativos Bilheteria Digital (Android e iOS);

– Site bilheteriadigital.com;

– Bilheteria Castelão;

– Foto Sombra Mahogany São Francisco;

– Marcelo Surf Cohab e Cidade Operária;

– Bilheteria Digital – Rio Anil Shopping.

PROTOCOLO

Seguiremos com o protocolo estadual de entrada aos estádios, solicitando CARTÃO DE VACINA (DUAS DOSES OU DOSE ÚNICA) e/ou TESTE RT/PCR, ou antígeno resultado negativo.

Observações:

1. O plano de R$9,90 concede, exclusivamente para o jogo de quinta-feira, acesso aos setores 5 e 6

2. Em todos os portões do Estádio haverá catracas exclusivas para a entrada do Sócio Universo Tricolor.

3. Crianças abaixo de 12 anos não entram no estádio, até o momento.

4. Ingresso solidário, leve o alimento em qualquer ponto de venda, exceto bilheteria digital. Pelo site, leve o alimento no dia do jogo junto com o comprovante.