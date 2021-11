Brigatti descarta acomodação e garante equipe competitiva – Futebol Interior

São Luís, MA, 24 (AFI) – A preparação do Sampaio Corrêa para o último jogo da temporada 2021 teve prosseguimento na tarde desta terça-feira, em atividade realizada no CT José Carlos Macieira. No próximo domingo, a Bolívia Querida vai até Santa Catarina para enfrentar o Avaí, no Estádio da Ressacada.

A equipe Tricolor, já com a vida resolvida na competição, vai encarar um adversário que luta pelo acesso, mas o discurso no clube é uníssono; jogar pela vitória e fechar a temporada de forma positiva.

O técnico João Brigatti deu o tom do comportamento dos seus comandados na última partida do ano:

“Como eu sempre digo, vamos jogar com alegria a partida de domingo. Nossos atletas são capacitados e acreditamos que iremos fazer um jogo tão disputado quanto foi contra o Náutico no Aflitos”, afirmou.

“Não tem acomodação. Vamos jogar pra valer”, concluiu o treinador boliviano, que já iniciou o processo de montagem do time titular.

DESFALQUES?

Brigatti ainda espera uma resposta do DM para saber se poderá contar com os laterais Watson e Alyson e o meia Eloir, que se recuperam de lesão

Nesta quarta-feira, a preparação terá continuidade, com mais uma atividade no CT, no período da tarde.