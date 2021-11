Brigatti encerra período de preparação e define time titular do Sampaio Corrêa contra o CRB – Futebol Interior

São Luís, MA, 4 (AFI) – Nesta quinta-feira tem novo desafio para o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Confronto no Estádio Rei Pelé diante do CRB, às 21h30, válido pela 33ª rodada da competição.

A equipe Tricolor fechou a preparação na tarde desta quarta-feira, com uma atividade realizada no CT do CSA. Treino pautado nas devidas correções de posicionamento e ensaio de algumas jogadas para tentar surpreender o adversário.

CLIMA DE DECISÃO

O técnico João Brigatti quer a equipe encarando a partida como uma verdadeira decisão, e cobrou bastante atenção dos jogadores durante toda a movimentação.

O meia Léo Artur está à disposição do treinador para o confronto, e reforça o caráter decisivo do duelo.

“Esse será um jogo de suma importância para nós. Só a vitória nos interessa para conseguir subir na tabela de classificação. Estamos bem motivados, e finalizamos a preparação aqui com um ótimo treinamento”, frisou.

TIME DEFINIDO

Com todos os ajustes realizados, Brigatti definiu o time titular, e resumiu em breves palavras o período que teve para preparar a equipe.

“Trabalhamos com muita intensidade. Agora é ir a campo com atenção máxima em busca do resultado que nos interessa”, destacou