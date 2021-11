Brilho, cores vibrantes e comprimentos mini serão tendências marcantes no verão 2022

O mês de dezembro se aproxima e tudo que pensamos daqui em diante – se não durante o ano inteiro – tem relação com a estação que deixa os corações super quentinhos: o verão.

Após um pouco mais de um ano e meio em casa, surge um novo cenário na vida dos brasileiros, onde há mais segurança para sair do lar, além da possibilidade de viver intensamente as belezas da Bahia e ser agraciado pelos termômetros altíssimos que só a estação proporciona. Sim, chegou a hora de deixar os pijamas de lado e apostar nos looks de verão!

Mas, antes de garantir aquela peça perfeita para usar na praia, piscina ou para arrasar na noite, lembre-se que a tendência que nunca sai de moda é o amor próprio, o autocuidado e a autoestima. Entre na estação mais quente do ano com a consciência de que não há nada melhor do que se sentir bem consigo mesma! Nesta sexta-feira (19), o Afro Fashion Day, que aconteceu no Shopping Barra, em Salvador, trouxe as tendências de verão. O iBahia esteve presente no evento e traz para vocês as três principais apostas para a estação no mundo da moda. Confira:

Aposte no brilho sem medo

Todo o brilho, paetês, purpurinas e glitters que ficaram guardados nos últimos meses poderão ser utilizados sem medo algum no verão, seja em propostas de looks noturnos ou diurnos. Por mais que os visuais neutros combinem com tudo, nada impede que as peças com brilho marquem presença junto a outras estampas. O momento de ousar no mix de estampas e texturas é esse! Inspire-se e confira duas produções com bastante brilho: Foto: Reprodução Afro Fashion Day