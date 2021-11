Brisanet tem 150 empregos na região de Pernambuco

A Brisanet está em plena expansão. Fundada na região do nordeste, a empresa está com 150 vagas disponíveis para a região de Pernambuco. Além disso, há oportunidades abertas para diversas outras regiões do país. Confira como se candidatar!

Brisanet anuncia diversas vagas de emprego pelo país

No ano de 2021 a empresa já realizou mais de 3.600 contratações de novos colaboradores, e pretende continuar ofertando vagas em toda a região do nordeste. Além das 150 vagas para a região de Pernambuco, Brisanet possui vagas em aberto nas regiões de Alagoas (39 vagas), Bahia (56 vagas), Ceará (194 vagas), Paraíba (53 vagas), Piauí (53 vagas), Rio Grande do Norte (37 vagas) e Sergipe (32 vagas).

Dentre as vagas disponíveis para ocupação, as principais são: Instalador de Telecomunicações, Consultor comercial, Promotor de venda, Emendador de fibra óptica, além de vagas comerciais, administrativas e operacionais. Para o setor da tecnologia, estão abertas 40 oportunidades, os cargos são para Programadores, Auxiliar de suporte e Analista de tecnologia. Os cargos do setor tecnológico são para moradores da região de Juazeiro do Norte e Pereiro.



Você Pode Gostar Também:

As contratações bem como todo o processo seletivo está sendo realizado de forma totalmente virtual.

Além dos salários proporcionais aos cargos, a empresa oferece alguns benefícios, como vale alimentação e refeição, plano médico e odontológico, seguro de vida e descontos na mensalidade da internet após período de experiência.

Como realizar sua inscrição

Aos profissionais interessados nas vagas da empresa Brisanet, deverão efetuar seu cadastro através do site, clicando no link “Trabalhe Conosco”. Após isso, é só seguir os próximos passos que serão informados. Lá é possível consultar a disponibilidade de vagas para cada região, além de visualizar qual cargo melhor se encaixa ao perfil do candidato.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!