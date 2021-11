Bruna Linzmeyer ganha declaração da namorada pelos 29 anos: ‘Dia do meu amorzinho’

A atriz também falou sobre o próprio aniversário. Ela escreveu: “Tenho feito aniversários, já nasci tantas vezes. Moram em mim duendes, raízes, muita água e algum amor. A primeira foto é do meu aniversário do ano passado, eu sou feliz demais com a vida que eu tenho, eu sou quem eu sempre sonhei ser. Me agradeço”, escreveu Bruna

Confira abaixo: