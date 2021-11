Bruna Marquezine revela conselho super fofo dado por Adriana Esteves em novela

“Adriana Esteves me abordou e elogiou o meu trabalho no momento em que a minha atuação na última novela [Deus Salve o Rei] foi bastante criticada pelo público logo no início… Nós estamos muito expostas e, claro, ouvir aquelas palavras de uma atriz tão talentosa me deu um alívio enorme, um apoio importante. Talvez eu nunca tenha dito isso a ela”, revelou.