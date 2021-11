Bruno, da dupla com Marrone, revela motivo do término de Marília Mendonça e Murilo Huff

Bruno, da dupla com Marrone, revelou durante um show o motivo do término entre Marília Mendonça e Murilo Huff. O cantor, que se apresentou em uma festa no final de semana, falou sobre ter cantado na comemoração do aniversário de Ruth Moreira, mãe da cantora.

“Deus deu um presente para mim, de dar um presente para ela e para a mãe dela, sem eu saber que ela iria morrer, bicho! Isso para mim foi a maior loucura que já aconteceu na minha vida. Eu fui usado, eu fui por Deus”, disse.

Logo depois, Bruno diz que Marília Mendonça falou, em segredo, que terminou com Murilo Huff após divergências familiares.

“Ela (Marília) ama tanto a mãe dela. Amava tanto… Ama ainda, porque eu acredito na vida após a morte, que ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou em particular, lá no meu ouvido, que largou o menino porque ele estava enfrentando a mãe. E ela falou ‘Não, a minha mãe ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela”, contou.

Veja o vídeo do momento, publicado pela jornalista Fábia Oliveira.