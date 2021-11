Bruno Gagliasso revela crise de ansiedade durante as gravações de filme: ‘Síncope’

Bruno Gagliasso compartilhou um momento de vulnerabilidade durante as gravações de Marighella, onde ele teve uma crise de ansiedade, nesta quinta-feira (4).

O longa-metragem retrata a ditadura brasileira e o ator interpretou um torturador chamado Lúcio. As características do personagem deixaram o artista bastante incomodado e o fez desabar aos prantos no set.