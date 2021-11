Brusque 2 x 0 Operário – Depois de recuperar pontos, Brusque soma mais três e sela permanência na Série B – Futebol Interior

Brusque, SC, 19 (AFI) – Um dia depois de ter recuperado três pontos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Brusque fez a lição de casa, somou mais três pontos, desta vez dentro de campo, e selou sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira à noite, o time catarinense venceu o Operário por 2 a 0, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Faltando apenas uma rodada para terminar a Série B, o Brusque, com 47 pontos agora, na 10ª colocação, pode até ser alcançado pelo Londrina, primeiro time na zona de rebaixamento, mas no quesito desempate (número de vitórias) leva vantagem, com 13 vitórias, contra dez.

Na última quinta-feira, o STJD aceitou o recurso e devolveu ao Brusque os três pontos para o Brusque no caso de racismo por parte do presidente do Conselho Deliberativo do Brusque, Júlio Antônio Petermann contra o jogador Celsinho, do Londrina. O Brusque foi punido apenas com multa de R$ 30 mil e a perda de um mando de campo, que será cumprido apenas em 2022

O Operário-PR conheceu sua segunda derrota consecutiva e permanece com 45 pontos, ainda ameaçado pelo rebaixamento.

O JOGO

O Brusque impôs um bom ritmo e pressionou o Operário desde o começo da partida. Agressivo, o time catarinense não demorou para abrir o marcador. Aos nove minutos, Thiago Alagoano lançou de primeira Airton pela esquerda. Ele avançou e bateu cruzado no ângulo de Thiago Braga.

O gol não fez o Brusque baixar guarda na partida e o time catarinense continuou atacando o Operário, principalmente pelas laterais. O time paranaense errava muito na saída de bola e, com isso, ficava acuado em seu campo e não chegava ao ataque.

O Brusque diminuiu o ritmo na metade do primeiro tempo, mas o Operário, infrutífero no setor de criação, não soube aproveitar.

ETAPA FINAL

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Brusque quase ampliou. Airton entrou pela esquerda, cruzou para trás para Garcez bater e acertar a trave do time paranaense. Assim como aconteceu no começo do primeiro tempo, o time catarinense pressionou o Operário no início do segundo tempo. Assim foi criando boas chances de gol.

Aos oito, após cobrança de escanteio, Fillipe Soutto domina e bateu no gol para a boa defesa de Thiago Braga.

O goleiro do Operário apareceu novamente aos 18, quando evitou o segundo gol, em chute do atacante Edu após passe de Zé Matheus. Aos 21, em rápido contra-ataque, Foguinho invadiu a área e parou no goleiro Thiago Braga.

Aos 24, porém, o time catarinense ampliou. Edu fez boa jogada pela direita, cruzou na medida para Garcez finalizar para o gol.

No contra-ataque, o Brusque continuou chegando com perigo, mas Thiago Braga evitou um placar mais elástico em Brusque (SC).

PRÓXIMOS JOGOS

Na última rodada, no próximo domingo (28), o Brusque visita o Goiás, em Goiânia, enquanto o Operário recebe o CRB em Ponta Grossa-PR. Todos os jogos da 38ª rodada serão às 16h.