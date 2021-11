Brusque e Vila Nova vencem e garantem permanência; Remo passa aperto – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – Três jogos deram continuidade a tensa e decisiva penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira à noite. Enquanto Brusque e Vila Nova fizeram o dever de casa e garantiram a permanência para 2022, o Remo vacilou diante do Vasco e terá que vencer na última rodada para escapar do rebaixamento à Série C.

Aliviado com a retomada dos três pontos retirados por injúria racial de um dirigente, o Brusque recebeu o Operário e venceu por 2 a 0, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). O time catarinense assumiu a 11ª posição, agora com 47 pontos ganhos. Já o Operário ficou com os mesmos 45 pontos e torcerá por tropeço de rivais para escapar da degola ainda nesta rodada. Senão, entrará na rodada final com o risco da queda.

Já o Remo chegou a abrir 2 a 0, mas viu Victor Andrade ser expulso de forma infantil e cedeu empate para o Vasco, por 2 a 2, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Com o empate, o time carioca chegou ao sétimo jogo sem vitória e é o nono colocado, com 49 pontos. O Remo é o 16º, com 42, um ponto a mais que o Londrina, primeiro time na zona de rebaixamento.

Quem também respirou aliviado contra o rebaixamento foi o Vila Nova, que venceu o Londrina, por 2 a 1, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Os goianos chegaram aos 48 pontos e assumiram a décima posição. O Londrina é o 17º, com 41, precisando vencer e contar com combinação de resultados na última rodada para escapar da degola.

