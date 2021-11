Brusque x Náutico – Não pode mais vacilar, hein Timbu? – Futebol Interior

Brusque, SC, 01 (AFI) – Brusque e Náutico entram em campo nesta terça-feira, às 19h, no Estádio Augusto Bauer, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os catarinenses lutam contra a degola enquanto os pernambucanos ainda sonham com o acesso, mesmo que distante.

O Brusque, depois de duas derrotas, para Botafogo e Vila Nova, está em 16º lugar, uma fora do Z4, com 35 pontos.

O Náutico também não vence há duas rodadas e perdeu até para o lanterna Brasil de Pelotas. Com isso, está com 45 pontos em nono lugar. O quarto colocado é o Goiás, que já soma 53.

BRUSQUE

O técnico Waguinho Dias poderá contar com o volante Rodolfo Potiguar no time titular. Entretanto, o zagueiro Claudinho e o artilheiro Edu estão fora por lesões.

Com isso, o setor defensivo será formado por Éverton Alemão e Luizão, enquanto o ataque terá o trio Thiago Alagoano, Garcez e Tony.

NÁUTICO

O técnico Hélio dos Anjos tem algumas dúvidas para escalar seu time e precisa da liberação do departamento médico. O lateral-direito Hereda, o meia Jean Carlos e o atacante Jailson foram substituídos no último, mas devem ser liberados.

Antes do duelo contra o Brasil, o técnico Hélio dos Anjos, o lateral-esquerdo Júnior Tavares, os volantes Djavan e Marciel e os atacantes Giovanny e Vinícius se sentiram mal. Entretanto, todos passaram por testes de covid-19, com resultados negativos.