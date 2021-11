Brusque x Operário – Quem se garantirá matematicamente na Série B? – Futebol Interior

Brusque, SC, 18 (AFI) – Próximos na tabela, Brusque e Operário entram em campo nesta sexta-feira, às 19h, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. No Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), os times buscam confirmar matematicamente a permanência.

Com 45 pontos, o Operário aparece em 12º lugar e vem de derrota para o Botafogo, por 2 a 1. Já o Brusque, após recuperar seus pontos que haviam sido perdidos por conta de caso de racismo, está com 44, em 14º lugar. Além disso, vem de vitória sobre o CRB por 1 a 0.

BRUSQUE

O técnico Waguinho Dias poderá contar com o lateral-direito, que cumpriu suspensão. Ele, porém, não tem retorno certo ao time titular, pois Edilson agradou na posição. Foguinho, que vem entrando bem durante as partidas, também pode ganhar chance no meio-campo.

Apesar de considerar o cenário diferente para o duelo do que foi com o CRB, Waguinho reafirmou a necessidade da vitória.

“O CRB tinha grandes ambições, tínhamos que tomar muito cuidado. Para este jogo, o Operário já não almeja nenhuma situação. Eles podem vir sem pressão e jogarem bem. Mas a pressão é nossa, nós precisamos da vitória. Pode ser que a gente inicie de outra maneira”, disse.

OPERÁRIO-PR

O técnico Ricardo Catalá será obrigado a fazer ao menos uma mudança no Operário. Isso porque o volante Leandro Vilela levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Ainda no setor, o meia Marcelo não está confirmado, pois sentiu uma lesão e será reavaliado.

Com isso, Rafael Chorão deve ser titular, Guedes segue no time e Marcelo Santos e Marcelo brigam pela outra vaga. Catalá falou sobre a reta final e afirmou que é possível projetar um 2022 melhor.

“Hoje o Operário tem uma identidade bem definida. Essa é a melhor forma da gente conseguir terminar o ano de maneira positiva, fazer os pontos necessários para conquistar a permanência e projetar um 2022 mais bacana”, disse.