C&A Brasil abre 5 mil vagas temporárias em todo país para Black Friday e Natal

A C&A Brasil está com cerca de 5 mil vagas temporárias abertas para todas as suas 310 lojas espalhadas pelo Brasil. As contratações são para otimizar e reforçar a operação para Black Friday, Natal e Ano Novo. Há vagas para as posições de estoquista, operador de vendas, fiscais de loja, consultor de venda direta, etc.

Os contratos variam entre 60 e 14 dias com possibilidade de efetivação. Entre os benefícios, estão vale-transporte, refeição no local e treinamentos variados para as funções a serem realizadas. Os candidatos precisam ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Não é preciso ter experiência, mas se identificar com o dia a dia do varejo, ter energia, protagonismo, disponibilidade imediata, atitude de servir, disciplina na execução e, principalmente, gostar de se expressar através da moda.