Cabelo saudável: aprenda diferentes cuidados para cada tipo de fio

Cada tipo de cabelo, seja ele liso, ondulado, cacheado, crespo ou até mesmo descolorido, demanda cuidados específicos para que fique saudável.

Diferentemente do que muitos pensam, estar com os fios em dia vai muito além do uso de produtos – inclusive, não se iluda: não é necessário utilizar produtos caríssimos para ter uma rotina capilar legal. Há inúmeros fatores que auxiliam na saúde das madeixas e para que você fique a par de tudo, o portal iBahia separou dicas direcionadas para cada tipo de cabelo.

Confira os diferentes tipos de cuidados para cada tipo de cabelo:

Por terem fios mais finos e frágeis, o cabelo crespo demanda o uso de produtos mais umectantes, com óleos na composição, sendo recomendado apostar em aplicações de pré-lavagens para proteger os fios, a famosa umectação, etapa fundamental do cronograma capilar. Outro fator importantíssimo para esse tipo de cabelo é a temperatura da água, que não pode ser de forma alguma muito quente – o ideal é lavar com água morna. Além disso, todo cuidado ao pentear e ao dormir é pouco: ao pentear, utilize pentes de madeira com dentes largos de forma delicada e ao dormir, invista em toucas de cetim para evitar o atrito das madeixas na fronha.

O cabelo cacheado, assim como o crespo, tende a ser um pouco mais seco que os demais, afinal, a oleosidade da raiz não chega às pontas tão facilmente. Com isso, a melhor saída é hidratar os fios com frequência e, se possível, manter um cronograma capilar. O cronograma capilar consiste em uma rotina de cuidados que envolvem três etapas: hidratação, nutrição e reconstrução. Finalizar os fios da maneira adequada também é imprescindível para esse tipo de cabelo, uma dica importante para aderir após passar creme é amassar os cachos com uma camiseta de algodão ao invés de uma toalha.