Cabelos compridos: confira os mitos e verdades sobre mega hair

Os cabelos compridos estão em alta, independentemente da idade. Quando pensamos em mudar o visual, logo vem à cabeça um novo corte, uma nova coloração. Mas para alongar, a opção é o Mega Hair, é uma técnica prática e que tem feito sucesso com muitas famosas, mas que muita gente ainda tem receio de usar, com medo de estragar os fios “originais”.

Mito – Com efeito bastante natural, o mega hair com fita adesiva não causa danos nos fios, pois as mechas artificiais ficam presas no cabelo natural graças à uma cola adesiva que não é prejudicial aos fios.