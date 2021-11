Cadastro para vagas municipais da educação infantil começa nesta quarta (17)

Começou, nesta quarta-feira (17), o cadastramento das vagas para a educação infantil na rede municipal de ensino. De acordo com informações da Secretaria Municipal da Educação (Smed) as oportunidades são para famílias que têm crianças fora da escola e que querem retornar em 2022. Podem ser cadastradas crianças de dois a cinco anos nascidas de 01/04/2016 a 31/03/2020. Alunos já matriculados na rede municipal não precisam realizar o cadastro.

As inscrições seguem até o dia 17 de dezembro e pode ser feito pela internet neste site ou presencialmente em qualquer escola da rede municipal. É necessário ter o CPF do responsável e a certidão de nascimento da criança, que deverá residir em Salvador ou nas ilhas de Maré, de Bom Jesus e dos Frades. Durante esse período, os pais ou responsáveis poderão alterar as informações prestadas, caso necessário.

Em casos de prioridade, que são o público-alvo da educação especial (pessoa com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação) e crianças beneficiárias do Programa Bolsa Família / Auxílio Brasil ou que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC), os documentos comprobatórios de prioridade deverão ser anexados no cadastro. Podem ser arquivos em formato PDF ou JPEG.