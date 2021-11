Caetano, Gil, Gal e Bethânia são convidados para o Especial de Roberto Carlos

Neste ano, Roberto Carlos prepara uma volta em grande estilo do seu tradicional Especial de Fim de Ano. De acordo com o colunista Oscar Marrom, do jornal Correio, o cantor convidou grandes nomes da música brasileira para seu programa da Globo. São eles: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa e Chico Buarque.