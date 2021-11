Caiu no Enem: TV Brasil faz correção de questões do segundo dia de provas

A TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), apresenta na noite deste domingo, dia 28 de novembro, a correção das provas do segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 em programa intitulado Caiu no Enem. O programa vai ao ar das 19h30 às 21h.

A Agência Brasil e a Rádio Nacional também irão transmitir o programa com a correção das questões. Além disso, os estudantes podem ainda conferir o programa em diversas plataformas da TV Brasil. No YouTube, por exemplo, o programa ficará disponível mesmo após a sua exibição ao vivo.

O Caiu no Enem conta com a apresentação de Giuliano Cartaxo, que entrevista professores e alunos que participaram do exame. O programa conta ainda com uma série de matérias sobre curiosidades, dicas e informações importantes a respeito do Enem.

Neste domingo (28), o Inep aplica as provas matemática, códigos e suas tecnologias e de ciências da natureza códigos e suas tecnologias, das 13h às 19h. Os portões de acesso aos locais de prova foram abertos às 12h.



Você Pode Gostar Também:

No primeiro dia de aplicação, domingo (21), os candidatos fizeram as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Nessa edição, as provas impressas e digitais são aplicadas na mesma data e horário. A TV Brasil realizou a correção das provas do primeiro dia do exame na edição do Caiu no Enem que foi ao ar no último domingo (21). O programa está disponível no YouTube.

De acordo com o Inep, a divulgação dos gabaritos das provas do Enem 2021 será feita no dia 1º de dezembro.

Com informações da Agência Brasil.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Enem: DPU solicita reaplicação de provas para estudantes do Complexo do Salgueiro.