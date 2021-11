Caixa confirma quantos brasileiros irão receber em novembro

A Caixa Econômica Federal deverá começar nesta quarta-feira (17) os pagamentos do Auxílio Brasil. Para quem não sabe ainda, esse é o programa que deverá substituir o Bolsa Família a partir de agora. Em live nesta terça-feira (16), o Presidente do banco, Pedro Guimarães, deu alguns detalhes sobre o projeto.

Ele confirmou quantos brasileiros irão receber a quantia do primeiro pagamento. São cerca de 14,5 milhões de cidadãos. Em comum há o fato de que todos eles estavam recebendo o Bolsa Família até o final deste mês de outubro. Apenas eles irão receber o Auxílio Brasil neste primeiro momento. Ninguém mais entra.

O Presidente do banco disse também que não vai ser preciso fazer nenhum tipo de recadastramento. Essas pessoas que estavam no Bolsa Família irão migrar automaticamente para o Auxílio Brasil. Não vai ser necessário nem mesmo ir até um Centro de Referência Social (CRAS ) para acionar qualquer serviço.

Guimarães lembrou ainda que esses usuários já podem ir até a loja de aplicativos do seu celular para baixar o app oficial do Auxílio Brasil. Não é possível se inscrever no programa através dele. Mas é possível fazer consultas de informações como data de pagamentos e valor dos repasses.



Ele lembrou ainda que quem já tem o app do Bolsa Família antigo vai ter ainda menos trabalho. Basta ir até a loja do aplicativo e pedir para fazer a atualização mais recente. As mudanças já chegam nessa nova versão da aplicação. Pelo menos foi isso o que o Presidente Pedro Guimarães disse.

Reclamações

Aliás, durante essa live do Presidente da Caixa, foi possível acompanhar os comentários ao vivo das pessoas que estavam acompanhando as declarações de Pedro Guimarães. E deu para perceber que muita gente estava reclamando do app do Auxílio Brasil.

O novo aplicativo foi lançado há alguns dias e já é campeão de reclamações. Algumas pessoas estão dizendo, por exemplo, que não estão conseguindo consultar muita coisa. Há críticas sobre sucessivos erros no sistema em questão.

Além disso, parte dos usuários também critica possíveis problemas com a situação dos valores. O Governo vem afirmando que essas falhas são muito provavelmente causados pela questão da alta procura pelo app.

Valores do Auxílio Brasil

Nesta mesma live, o Presidente da Caixa falou também sobre a questão dos valores do benefício em questão. Ele lembrou que os usuários que fazem parte do Bolsa Família ainda não ganharão esse aumento para R$ 400 que vinha se prometendo.

Neste primeiro momento, o valor vai aumentar 17,8% em relação ao que se via até o mês passado no Bolsa Família. De acordo com o Ministério da Cidadania, o projeto estava pagando uma média de R$ 189 por pessoa.

Para novembro, a expectativa é que os 14,5 milhões de brasileiros que faziam parte do Bolsa Família passem a ganhar R$ 400, no mínimo. Só que isso vai depender da aprovação da PEC dos Precatórios. Pelo menos é isso o que o próprio Governo Federal está dizendo. É uma espécie de condição. Agora é esperar para saber o que vai acontecer.