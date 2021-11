CAIXA: de R$300 a até R$1.000 via celular está próxima

Excelente notícia. A nova liberação na CAIXA, nos valores de R$300 a até R$1.000 via celular, está próxima. Segundo informações do banco, a concessão do benefício ocorre de maneira programada, seguindo um calendário específico. Inicialmente, terá prioridade quem já tem conta no aplicativo e, em seguida, a liberação acontecerá a liberação para novos cadastros.

De acordo com informações da CAIXA, há um calendário para a liberação dos valores e as pessoas devem aguardar a sua vez para receber o benefício.

A próxima liberação de valores no aplicativo já está bem próxima. Acontece que segundo o cronograma de liberações, acontecerá uma nova liberação acontecerá nos próximos dias.

Os usuários devem atualizar os seus dados pessoais na plataforma por meio de digitalização do documento de identidade e envio de uma foto selfie. O procedimento deve ser realizado o quanto antes, e ficará até 10 dias sob análise.



No que se refere a contratação do crédito, ocorre totalmente online, sem a necessidade de se dirigir a uma agência da instituição para solicitar o serviço. Os empréstimos podem ser contratados com valor mínimo de R$ 300 e máximo de R$ 1.100, com pagamento em até 24 vezes.

Confira o calendário de liberação

Quem é cliente Caixa Tem:

Nascidos em janeiro e fevereiro: a partir de 27 de setembro;

Nascidos em março e abril: a partir de 18 de outubro;

Nascidos em maio e junho: a partir de 8 de novembro;

Nascidos em julho e agosto: a partir de 29 de novembro;

Nascidos em setembro e outubro: a partir de 13 de dezembro;

Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 27 de dezembro.

Quem ainda não é cliente Caixa Tem:

Nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho: a partir de 8 de novembro;

Nascidos em julho e agosto: a partir de 29 de novembro;

Nascidos em setembro e outubro: a partir de 13 de dezembro;

Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 27 de dezembro.

Para aqueles que ainda não são clientes do Caixa Tem, terão que realizar o cadastro na plataforma a partir do dia 8 novembro para contratar o empréstimo. Neste sentido, os cidadãos deverão abrir uma conta Poupança Digital+.

Linhas de crédito do Caixa Tem

São duas as modalidade de empréstimo do Caixa Tem, o Crédito Caixa Tem Pessoal e o Crédito Caixa Tem para Seu Negócio. A primeira opção é destinada a uso pessoal do contratante, como pagamento de faturas e compras, por exemplo. Já a segunda, é indicada para despesas com o negócio, como investimento, pagamento do fornecedor, entre outros,

Vale ressaltar que mensalmente é aplicado juros de 3,99%, um dos menores do mercado pela categoria. Além disso, o pagamento da dívida ocorre por meio do débito automático, ou seja, o valor será descontado todos os meses diretamente na conta Poupança Digital+ do contratante.