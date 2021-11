CAIXA libera R$300 a R$1.000 nesta segunda

A Caixa Econômica Federal está oferecendo linhas de microcrédito pelo aplicativo CAIXA Tem. Desde o anúncio, a instituição vem autorizando o acesso aos empréstimos de forma gradativa. O que se sabe é que nesta segunda-feira, 29 de novembro, novos grupos terão liberdade para contratar os créditos que variam de R$ 300 a R$ 1.000. Saiba tudo na matéria.

A solicitação e recebimento do dinheiro acontece totalmente via aplicativo. As concessões começaram em setembro para quem já possuía a conta poupança social digital. Todavia, a partir deste mês, o calendário para aqueles que não eram correntistas já está sendo utilizado.

Vale ressaltar que, para solicitar o Crédito Caixa Tem o cidadão de baixa renda deve atualizar os seus dados na plataforma. Basta enviar um documento de identidade e uma foto selfie. Após dez dias o sistema da instituição fará uma validação sob análise.

Os empréstimos possuem duas modalidades, sendo uma destinada a contas pessoais do contratante e outra voltada ao negócio do tomador. No entanto, para ambas as condições são as mesmas, sendo aplicado juros de 3,99% ao mês e possibilidade de parcelamento em até 24 meses.



Calendário de liberação do Crédito Caixa Tem

Para todos os cidadãos, a destacar os que já possuíam a conta e os que se cadastraram agora na plataforma, o serviço já está disponível para nascidos entre janeiro e junho. Confira as próximas liberações:

Nascidos em julho e agosto: a partir de 29 de novembro;

Nascidos em setembro e outubro: a partir de 13 de dezembro;

Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 27 de dezembro.

São duas as modalidade de empréstimo do Caixa Tem, o Crédito Caixa Tem Pessoal e o Crédito Caixa Tem para Seu Negócio. A primeira opção é destinada a uso pessoal do contratante, como pagamento de faturas e compras, por exemplo. Já a segunda, é indicada para despesas com o negócio, como investimento, pagamento do fornecedor, entre outros,

Vale ressaltar que mensalmente é aplicado juros de 3,99%, um dos menores do mercado pela categoria. Além disso, o pagamento da dívida ocorre por meio do débito automático, ou seja, o valor será descontado todos os meses diretamente na conta Poupança Digital+ do contratante.