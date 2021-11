Callink abre mais de 1000 vagas de emprego; veja localidade

A empresa de Telemarketing Callink, está disponibilizando mais de 1000 vagas de emprego, alguns dos não cargos exigem experiência sendo uma ótima oportunidade para candidatos em busca do primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho. Confira, a seguir, todas as vagas!

Callink está disponibilizando vagas de emprego em Uberlândia MG

A Callink está contratando novos profissionais para as vagas de Atendente de Call Center. Além de candidatos que não possuem experiência, a empresa está disponibilizando oportunidades para pessoas PCDs.

Serão ofertadas mais de 1000 vagas, e os requisitos para participar do processo seletivo são:



Possuir 18 anos completos;

Escolaridade média completa;

Residir na cidade de Uberlândia – Minas Gerais.

Os cargos contam com horários flexíveis e todos os candidatos selecionados terão oportunidades de crescimento dentro da empresa Callink.

Além dos salários compatíveis aos cargos de Atendente de Telemarketing, os contratados contam com uma série de benefícios, tais como: vale transporte, plano médico e odontológico, vale refeição, uniforme, auxílio creche, recompensas e programas de reconhecimento.

Outro benefício exclusivo da empresa, é a oportunidade de participar dos descontos exclusivos da empresa, são mais de 50 empresas parceiras dos mais diversos setores da alimentação, entretenimento, instituições de ensino, etc.

Os candidatos selecionados também poderão participar dos constantes processo seletivos que ocorrem dentro da empresa, a fim de crescer profissionalmente.

Como realizar sua inscrição

Para os profissionais que têm interesse em participar do processo seletivo e fazer parte da equipe Callink, deverão realizar seu cadastro comparecendo pessoalmente na empresa, situada no endereço Rua Niterói, número 1771.

O atendimento está sendo realizado todos os dias da semana das 10 da manhã às 15:00 da tarde.

É necessário levar um currículo atualizado e todos os documentos pessoais originais.

