Camila Pitanga fala sobre sua bissexualidade: ‘Não é lição de moral, é meu modo de viver’

No início de outubro, Camila Pitanga postou a primeira foto do novo namorado, o professor de Filosofia Patrick Pessoa, de 46 anos. Era o anúncio do primeiro relacionamento da atriz após o término com a artesã Beatriz Coelho, com quem havia passado a maior parte da pandemia. No dia seguinte à postagem, ela foi alvo de críticas e, disse, de forma bem-humorada, que o B da sigla LGBTQIA+ não era de Beyoncé. Já passado um tempo do episódio, Camila reflete sobre como sua bissexualidade acabou virando motivo de julgamentos.