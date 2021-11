Camila Queiroz abre o jogo, nega demissão e diz estar sendo punida pela TV Globo

Em nota enviada à imprensa, Camila Queiroz abriu o verbo sobre a sua saída da TV Globo. A atriz, que foi dispensada do elenco de ‘Verdades Secretas 2’, rebateu o comunicado publicado pela TV Globo nesta quarta-feira (17).

No texto, a assessoria de imprensa de Camila Queiroz afirma que inicialmente a atriz recebeu um roteiro com a trajetória de sua personagem, mas que teria sido alterado ao longo das gravações.

“Informamos que a atriz Camila Queiroz não foi demitida da TV Globo, posto que seu contrato foi concluído no dia 10 de novembro de 2021 e não foi renovado em prazo para a término das gravações de Verdades Secretas 2.

Contudo, a atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas para gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados. A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época.