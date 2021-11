Camila Queiroz aparece aos prantos, faz desabafo e agradece carinho dos fãs

“Minha Angel, escrevo essa carta com lágrimas nos olhos, mas com o coração tranquilo. Em 2015 quando nos conhecemos, soube que o nosso encontro seria eterno. Sempre senti a sua força, sua potência e o furacão que você é. Ser sua casa sempre foi desafiador, você sempre me tirou da zona de conforto, sempre me fez ir além daquilo que eu mesma duvidava ser capaz e pra você e por você eu me doei e me entreguei. Nosso reencontro foi tão lindo e tão cheio de significados, pra mim e pra você. Crescemos e amadurecemos. Você não imagina a força e a coragem que você me trouxe e traz como mulher e artista num país tão machista”, escreveu Camila em seu perfil no Instagram.