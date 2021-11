Camila Queiroz pretende processar a Globo por assédio moral, diz colunista

Parece que as polêmicas em torno da demissão de Camila Queiroz da TV Globo não irão acabar tão cedo. Segundo informações da colunista Marcelle Carvalho, do UOL, a atriz quer processar a emissora por difamação e assédio moral. Ela teria ficado incomodada com a forma que a notícia foi divulgada.

Ainda de acordo com a jornalista, Camila gravou e fez prints de conversas com a diretoria do canal desde quando assinou contrato para apresentar “Casamento às Cegas” na Netflix.

No comunicado enviado à imprensa, a TV Globo afirmou que Camila Queiroz fez algumas exigências que não foram aceitas pela emissora, além de querer determinar o desfecho de Angel em “Verdades Secretas 2”.