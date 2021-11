Camilla de Lucas e João Pedrosa sobre a Bahia: ‘Somos apaixonados’

| Foto: Ricardo Cardoso | Encontros Tropicais: Frequências do Gueto A noite desta sexta-feira (26) foi marcada por muita música e badalação na Concha Acústica, em Salvador. O show “Encontros Tropicais: Frequências do Gueto” reuniu famosos e público reduzido, que celebrou a música negra originada na periferia em reverência ao Dia da Consciência Negra. Entre os nomes que circularam pelo local, Camilla de Luca e João Pedrosa, que conversaram com iBahia.

Os dois falaram sobre a relação com a cidade. Camilla contou que já conhecia a Bahia e lembrou que a mãe, dona Maria Lúcia, é baiana.

“Já conheço a Bahia, tenho sangue baiano, minha mãe é baiana, então é um estado que eu sempre venho visitar. Fiquei um tempo sem vir por conta da pandemia, mas hoje deu para matar saudade.”, contou.

João também fez voz ao que a amiga disse e falou da importância do show de ontem à noite ter acontecido na cidade.

“Salvador é uma cidade apaixonante. Se ninguém nunca falou isso para vocês, eu estou falando agora. É uma cidade que mora no meu coração e não é a toa que parte da minha família veio morar aqui por um tempo. E é muito importante a gente fazer esse evento nessa cidade, porque essa cidade tem uma história que precisa disso e termos isso hoje é muito importante”, frisou o ex-BBB.

Com tanto carinho envolvido, Camilla vai estender sua estadia por mais dois dias, para aproveitar outros lugares do estado. No entanto, João precisará voltar para cumprir agenda.

“Eu vou ficar por mais dois dias. Fico até segunda-feira e vou aproveitar para conhecer outras regiões que eu ainda não conheço, curtir bastante”, revelou Camilla. A ex-BBB e modelo ainda brincou que está procurando uma guia turística e disse que toda vez que vem, vai para o interior, Wencesleu Guimarães, onde vive parte da família. O Centro Histórico de Salvador é outro lugar querido por ela.

Já João, como não vai poder ficar por mais tempo, prometeu deixar uma lista para Camilla com todos os lugares que deseja conhecer em Salvador.

“Eu infelizmente vou ter que ir embora. […] Mas vou deixar todos os lugares que eu gosto de comer, que eu gosto de ir, tudo pra Camilla conhecer”, disse rindo. O ex-BBB e professor ainda falou que tem um restaurante favorito no Pelourinho e que a recomendação dele é um acarajé no 2 de Julho.

“Eu vou te recomendar comer um acarajé no 2 de Julho, em uma pracinha no 2 de Julho e uma coisa que eu só comi em Salvador que é camarão capotado. Eu não acho isso em lugar nenhum mas é a melhor coisa que eu já comi na minha vida”, revelou entre risos.

Sobre o BBB, os brothers da edição 21 disseram estar animados para a próxima edição, mas não quiseram dar spoilers sobre quem desejam ver na casa mais viajada do Brasil.

“Eu estou super animado!”, disse João. “Eu também, não dá para gente ter noção de quem vai estar”, completou Camilla. “Eu queria ver a Camilla de Lucas!”, “Ah eu queria ver o João, sabe o João do BBB?”, brincaram.

Já sobre projetos futuros, Camilla vem com novidades e João segue com programa no Globoplay. Os dois também frisaram a participação da dupla no próximo Prêmio Multishow, algo muito comentado pelos dois enquanto estavam na casa do BBB.

“A gente vai estar apresentando juntos lá no Prêmio Multishow entrevistando os artistas, um projeto que finalmente vai acontecer. Estamos super felizes, acho que não tínhamos feito nada juntos ainda e hoje é o primeiro trabalho que fazemos realmente juntos.”, contaram ao iBahia.

A blogueira aproveitou o momento e fez mistério sobre um projeto em que estará atuando.

“Eu também vou fazer um projeto, em que eu vou estar atuando, ainda é meio misterioso, mas logo vocês vão saber mas vem aí”, revelou Camilla.