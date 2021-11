Caminhão tomba em trecho da rodovia AL-105, em Matriz do Camaragibe

No início da tarde deste sábado, 20, um caminhão tombou em um trecho da rodovia estadual AL-105, no município de Matriz do Camaragibe, no interior de Alagoas. Apesar do susto, o sinistro não deixou feridos. Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), o condutor perdeu o controle da direção próximo a uma curva, saiu…

No início da tarde deste sábado, 20, um caminhão tombou em um trecho da rodovia estadual AL-105, no município de Matriz do Camaragibe, no interior de Alagoas. Apesar do susto, o sinistro não deixou feridos.

Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), o condutor perdeu o controle da direção próximo a uma curva, saiu da pista e em seguida colidiu com um poste, o que ocasionou o tombamento.

Informações de populares são de que fios de energia ficaram caídos no local. Porém as autoridades não confirmaram nada a esse respeito.

No momento do acidente, o veículo de placa HRS-2839 não estava carregado. O motorista, que era o único ocupante, não sofreu ferimentos. O acidente também não ocasionou prejuízo para o tráfego da região que seguiu normalmente.

A retirada do veículo do local e reparos dos danos causados é de responsabilidade do proprietário.