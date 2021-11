Campeão da Série B tem interesse em seguir com jogador que pertence ao Criciúma – Futebol Interior

Criciúma, SC, 23 (AFI) – Depois de conquistar o tão sonhado acesso no Campeonato Brasileiro da Série C, o Criciúma começou o planejamento para a temporada de 2022. Um dos jogadores que a diretoria do time carvoeiro está monitorando a situação é a do volante Barreto, que pertence ao clube e recentemente se sagrou campeão da Série B pelo Botafogo.

Aos 25 anos, o meio-campista está emprestado ao time carioca desde o começo da Série B, onde foi destaque e fez 31 jogos, quase todos como titular. No contrato atual de empréstimo, que tem validade ate o final do ano, há uma opção de compra, mas neste momento o Botafogo não tem recursos financeiros para isso e tenta uma renovação do empréstimo, mas não deve ter vida fácil.

Isso porque, o Criciúma subiu para a Serie B e tem o interesse voltar a contar com o jogador, que tem experiência na divisão. Antes do Botafogo, ele atuou por Chapecoense, RB Brasil, Bragantino e Ponte Preta, todos emprestados. De qualquer forma, o que se sabe até o momento, é que neste ano ele não atua pelo time carioca, já que foi expulso contra o Brasil de Pelotas, no jogo do titulo e não entra em campo na ultima rodada.

No aguardo da definição da situação de Barreto, o Criciúma segue trabalhando no mercado, para renovar com alguns jogadores, liberar outros e contratar alguns reforços. Em 2022, o time carvoeiro ira disputar a segunda divisão do Campeonato Catarinense e a Série B do Campeonato Brasileiro.