Campeão da Série C, Mazola Junior dá aula no Curso de Treinadores do Sitrefesp – Futebol Interior

Itu, SP, 24 (AFI) – Mazola Junior, Juninho Fonseca e Moacir Jr. Os três profissionais estão juntos no 56º Curso de Treinadores que o Sitrefesp (Sindicato dos Treinadores de Futebol do Estado de São Paulo) realiza de 06 a 10 de dezembro, de forma híbrida. O trio dará aula prática no pólo do Interior, em Ribeirão Preto, no i9 International Academy, dias 09 e 10, e o campeão da Série C com o Ituano, Mazola Junior, reforça a importância do treinador se reciclar com a troca de informações.

“Além da tradição do curso, importante para o futuro profissional ou aquele que já é profissional o conhecimento, quanto mais atualizado estiver com troca de experiência, informações, vai produzir mais e melhor”, entende.

E A AULA?

Mazola Junior antecipa um pouco do que será a sua aula.

“Vou passar a minha experiência no desenvolvimento do trabalho ofensivo, nossa metodologia usada no treinamento para conseguir com que a equipe tenha movimentação ofensiva dinâmica, equilibrada, ajustada”.

OLHAR PARA A BASE

Quando o assunto é o futebol de base, treinadores como Mazola Junior enxergam a necessidade de se rever conceitos.

“Será parte do conteúdo da palestra, falar o que a gente pensa do treinamento de base, tentar resgatar o que sempre foi o forte: desenvolver parte de fundamento, técnica, de habilidade, não só a tática e modelos de jogo”.

SEMPRE ATUALIZADO

Para Mazola Junior, o futebol está sempre em desenvolvimento e o profissional precisa acompanhar essas mudanças.

“Mudou a velocidade, intensidade do jogo, a evolução do treinamento. Conseguimos fundir as vertentes físicas com o trabalho com bola. As condições dos gramados também evoluíram para que a velocidade aumentasse. Na prática, apareceram ferramentas que auxiliam o treinador. Mas o jogo futebol continua tendo a sua essência como sempre teve e que o tornou o esporte mais apaixonante do mundo”.

As inscrições para o Curso de Treinadores estão abertas. Além do pólo de Ribeirão Preto, os interessados podem se matricular para a Capital ou Litoral pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/56-curso-de-formacao-de-treinadores—sitrefesp__1379444