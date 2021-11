Campeão olímpico, Hebert Conceição assina contrato para ser novo embaixador do Bahia

O pugilista baiano Hebert Conceição, campeão olímpico em Tóquio, assinou uma parceria para ser o embaixador oficial do Bahia, nesta quarta-feira (17). Torcedor do clube, Hebert assinou contrato em um evento na Arena Fonte Nova, com a presença de Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, e da Banda Olodum.

“O Bahia é minha paixão de infância. Quando eu cheguei em Tóquio, foi um momento muito especial porque eu comecei a ter um contato mais especial com o clube que eu amo. Eu me senti abraçado, acolhido, e isso com certeza me ajudou lá”, disse o campeão olímpico.

“Esse contrato é uma espécie de casamento com a namorada de infância. Fico muito feliz que o Bahia me olhou com um atleta que pode trazer retornos para o clube. Eu sou torcedor do Bahia e não abro mão disso. Espero poder retribuir esse apoio do Bahia da melhor maneira possível. É uma honra pra mim, como “baiano raiz”, ser embaixador do Bahia. Um clube tão inclusivo, que olha para todos os gêneros e classes sociais. É uma honra para mim fazer parte do clube do povo”, concluiu.