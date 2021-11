Campinense acerta contratação de lateral-direito – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 23 (AFI) – Visando a temporada de 2022, o Campinense acertou nessa segunda-feira (22) a contratação do lateral-direito André Mascena, de 25 anos, que estava no Guarany de Sobral-CE.

Na equipe cearense, André disputou 16 partidas e marcou 3 gols, sendo escolhido por veículos de imprensa o melhor da posição na primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D. André é natural de Santo André, iniciou a carreira no Rio Claro e também defendeu a equipe do Estrela do Norte-ES.

ZAGUEIRO RENOVA

Ainda neste início de semana o rubro-negro acertou a renovação do zagueiro Weverton. Um dos pilares da ótima campanha do Campinense na temporada 2021, foi a solidez do sistema defensivo. e por isso, o Departamento de Futebol tem trabalhado para manter a “espinha dorsal” da equipe para a próxima temporada, e a permanência de Weverton, 30 anos, é mais um passo nesse sentido.

OUTRAS RENOVAÇÕES

O Campinense já tinha acertado a renovação de contrato de outros jogadores: lateral-esquerdo Filipe Ramon, de 28 anos, do meiocampista Dione Ribas, 28 anos; do lateral-direito Felipinho, do jogador Rafinha, e do goleiro Mauro Iguatu por mais duas temporadas.