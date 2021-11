Campinense anuncia a renovação de mais um zagueiro para 2022 – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 24 (AFI) – Nesta manhã de quarta-feira, o Campinense anunciou a renovação de mais um zagueiro para a próxima temporada, o quarto. Trata-se de Cleiton. O vínculo é válido para todo o ano de 2022. É o 12° jogador que teve sua permanência garantida para o próximo ano.

Além disso o treinador Ranielle Ribeiro teve também vai ficar. E nesta terça-feira, a diretoria anunciou a contratação do lateral direito André Mascena.

BOM ANO

O zagueiro chegou no início da temporada e era reserva, mas foi conquistando a titularidade ao longo do Campeonato Paraibano. Com o tempo, ao lado de Michel Bennech, foi se tornando peça fundamental e uma dos pilares de todo os sistema defensivo.

VEM MAIS

A diretoria ainda deve anunciar mais um reforço ao longo desta quarta-feira, além de mais renovações.