Campinense anuncia a renovação do contrato do treinador Ranielle Ribeiro – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 17 (AFI) – Neste início de semana, a diretoria do Campinense, através do diretor de futebol, Rômulo Farias atual e diretor de marketing, e Danylo Maia, candidato à eleição no clube, em chapa única, para a presidência, anunciaram a renovação do vínculo contratual, do técnico Ranielle Ribeiro, visando a temporada de 2022.

Em apenas sete meses no comando da Raposa paraibana, Ranielle escreveu seu nome na história do clube ao conquistar o título paraibano; o tão sonhado acesso a Série C do Brasileiro, e o vice-campeonato Brasileiro – série D. O técnico comandou o time rubro-negro em 34 partidas durante a temporada 2021. Foram 14 vitórias; 15 empates e apenas quatro derrotas.

NÚMEROS E TRABALHOS

Ranielle Ribeiro tem 42 anos e entre campeonatos paraibano, goiano e Série D fez 38 jogos com 15 vitórias 17 empates e seis derrotas, seus times marcaram 47 e sofreram 31 gols. Antes de treinar o Campinense passou por Anápolis, Lagarto entre outras equipes.

CALENDÁRIO CHEIO

Em 2022 o Campinense disputará o Campeonato Paraibano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série C. Segundo a diretoria, o próximo passo agora, enquanto o elenco está em férias, é acertar a renovação de contratos de vários jogadores e a contratação de reforços para o ano que vem.