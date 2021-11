Campinense-PB 0 x 1 Aparecidense-GO – Camaleão mais perto do título da Série D! – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 06 (AFI) – A Aparecidense-GO conquistou um grande resultado no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Série D. Mesmo jogando fora de casa, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), venceu o Campinense-PB por 1 a 0, com gol marcado por David, ainda no primeiro tempo.

A partida de volta será realizada no próximo sábado, às 16h, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). Para coroar a campanha com o título, os goianos precisam de apenas um empate. Já os paraibanos precisam vencer a partir de dois gols para serem campeões no tempo normal – vitória por apenas um gol leva a decisão aos pêanaltis.

Curiosamente, a Aparecidense não teve um retrospecto tão bom fora de casa na competição. Antes deste jogo, foram quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Já o Campinense apostava alto na sua campanha como mandantes, pois tinha sete vitórias, três empates e apenas uma derrota até então.

O JOGO

A Aparecidense começou o confronto com uma marcação pressão no campo de ataque, enquanto o Campinense-PB ficou com a posse de bola. Cada uma com sua estratégia, as duas equipes conseguiram criar chances.

O primeiro ataque perigoso da Raposa foi aos sete, em bola alçada na área, que foi tocada contra o patrimônio e saiu pela linha de fundo. Já aos 17, Anselmo completou o cruzamento de Fábio Lima e Pedro Henrique fez grande defesa para evitar o gol.

Quando o Camaleão chegou ao gol adversário, foi às redes: a Aparecidense recuperou a bola no campo de ataque, David recebeu livre, encheu o pé e abriu o placar em Campina Grande, aos 21.

No ataque seguinte, o autor do gol arriscou mais um chute, a bola explodiu na trave, no rebote, mais uma finalização, que triscou o poste e saiu.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, atrás no placar, o Campinense se lançou ao ataque no início, e na marca dos seis minutos, Anselmo recebeu na pequena área, mas finalizou nas mãos de Pedro Henrique. O arqueiro apareceu mais uma vez aos 21, quando defendeu uma pancada de Dione e o rebote de Anselmo, desviando para escanteio.

O Camaleão respondeu em chute firme de Mutuca, de dentro da área, que obrigou Mauro a defender. A Raposa tentou subir suas linhas ofensivas, mas teve dificuldades em conseguir converter as oportunidades em gols, e quando chegou, encontrou a muralha Pedro Henrique que operou grandes defesas. Com isso, a vitória ficou com os goianos que saíram em vantagem pela taça.