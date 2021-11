Campinense-PB e Aparecidense-GO iniciam disputa por título para coroar campanha – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 05 (AFI) – O campeão do Campeonato Brasileiro Série D começará a ser decidido neste sábado, às 16h. Campinense-PB e Aparecidense-GO se enfrentam no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), pelo primeiro jogo da final, na tentativa de coroar a campanha que já rendeu acessos para os dois. A partida será transmitida pela TV Brasil.

CAMPANHAS

Depois de terminar na segunda posição do Grupo A3 com 25 pontos, o Campinense eliminou Sergipe-SE, Guarany-CE, América-RN e Atlético-CE. Já a Aparecidense liderou o Grupo A5 com 28 pontos e depois passou por Caldense-MG, Cianorte-PR, Uberlândia-MG e ABC-RN.

CAMPINENSE

O Campinense aposta em seu retrospecto em casa para conquistar uma boa vantagem. Ao todo, foram 11 jogos como mandante, com sete vitórias, três empates e apenas uma derrota. Foram 20 gols marcados e só cinco sofridos, sendo que em seis jogos o time não teve a defesa vazada e só sofreu mais de um gol em apenas um jogo.

O técnico Ranielle Ribeiro terá dois defalques certos, pois o volante Joílson e o atacante Matheus Régis estão suspensos com o terceiro cartão amarelo. O meia Marcelinho e os atacantes Juliano e Marcos Nunes são dúvidas e, mesmo se forem relacionados, não devem iniciar.

“Todos os clubes que participaram queriam estar no nosso lugar. Sabemos das dificuldades que tivemos para chegar até aqui e que teremos dois grandes jogos pela frente. Nossa meta é levar para o Renatão e para Campina Grande esse título. Nossa expectativa é fazer dois jogos positivos e aproveitar o momento”, disse Ranielle.

APARECIDENSE

Já a Aparecidense precisa melhorar seus números longe de casa, mas tem uma defesa sólida para tentar surpreender. Em 11 jogos como visitante, teve quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Fez oito gols e sofreu cinco. Não sofreu gols em seis jogos e, além disso, não sofreu mais de um gol em nenhuma partida.

O técnico Thiago Carvalho deve repetir a escalação que conseguiu a vaga diante do ABC na semifinal. Segundo ele, não é hora de fazer muitas alterações.

“Esta semana é voltada para o que o adversário faz e aquilo que precisamos melhorar. Então, não vou mudar nada daquilo que nós fazíamos. Não vou mudar muito. Em relação à parte psicológica, é sempre dar confiança, acreditar e que os jogadores possam estar tranquilos para executar as ideias. É final, vale um título e a parte psicológica é muito importante”, disse.