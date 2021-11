Campinense-PB inicia preparação para finais contra a Aparecidense-GO – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 2 (AFI) – Após sacramentar vaga na final, ao vencer o Atlético-CE por 3 a 1, depois de empate no primeiro jogo fora de casa, o Campinense-PB voltou aos trabalhos nesta semana, para a primeira partida das finais do Campeonato Brasileiro da Série D, marcada para sábado que vem, 6 de novembro, 16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande, diante do Aparecidense-GO.

Lembrando que o time goiano passou pelo ABC nas semifinais, 4 a 2 e derrota por 1 a 0. O segundo jogo da grande final será em Aparecida de Goiânia. Campinense, Aparecidense, ABC e Atlético tem vaga assegurada na Série C de 2022.

ARBITRAGEM E PALAVRA DO JOGADOR

Ainda sobre a final, CBF já definiu trio de arbitragem da primeira final e será do Paraná: Paulo Roberto Alves Júnior, que será assistido por Ivan Carlos Bohn e Vitor Hugo Imazu dos Santos.

Um dos destaques do Campinense, o jogador Dudu falou à imprensa. E destacou o valor da conquista, do dever cumprido pelo fato do grupo ter colocado o time na Serie C e agora estar na final. “A gente é uma família estamos fazendo grandes jogos e com esse grande trabalho do professor e vamos buscar ganhar esse titulo fazendo dois grandes jogos”, disse Dudu, pedindo o apoio do torcedor na primeira final neste final de semana.