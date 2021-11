Campinense-PB inicia venda de ingressos para final com expectativa de 10 mil torcedores – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 04 (AFI) – Após a as vendas online, o Campinense começou a comercialização física dos ingressos para a primeira final do Campeonato Brasileiro Série D, marcada para sábado, 16h, contra o Aparecidense, no Estádio Amigão, em Campinas Grande.

Segundo o Campinense, estarão liberados 10 mil lugares, 50% da capacidade. Lembrando que o Estadio Governador Ernany Sátiro (Amigão), tem recorde de publico em 15 de novembro de 1998, com 44.268 torcedores com o jogo, Campinense Clube 2 a 0 no Botafogo-PB. A capacidade caiu desde então para 35 mil e mais recentemente ainda mais, para 20 mil lugares.

LOCAIS DE VENDA

Segundo o clube rubronegro, todos pontos de venda já estão devidamente abastecidos de ingressos. Além das Bilheterias do Renatão, estão disponíveis mais sete pontos de vendas: Bilheterias do Renatão (Bela Vista), Bar do Walter (Aprigio Nepomuceno), Bar da Queda (José Pinheiro), Galeto’s (Av. Elpidio de Almeida), Café Aurora (Praça da Bandeira), Redepharma (Av. Assis Chateaubriand), Recanto da Amizade (Av. Vigário Calixto), Calçadão da Cardoso Vieira.

PREÇOS

Lembrando que o torcedorpode contar com a comodidade da compra online, através do site futebolcard.com. Os ingresso meia-entrada apenas estão disponiveis nas bilheterias do estádio Renatão. Os valores: arquibancada geral/Sol,inteira: R$ 50 e meia: R$ 25; arquibancada principal/sombra, inteira: R$ 100 meia: R$ 50; cadeiras: inteira: R$ 150, e meia: R$ 75.

O segundo jogo ocorre dia 13 de novembro, 15h, em Aparecida de Goiânia,no estádio Anníbal Batista de Toledo. Ao lado de ABC e Atlético Cearense, Raposa e Camaleão estão assegurados na Série C de 2022.