Campinense renova com zagueiro e goleiro para 2022 – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 25 (AFI) – O Campinense segue trabalhando a todo vapor para a formação do elenco para a temporada de 2022. O rubro-negro paraibano acertou a renovação de contrato demais dois jogadores: o zagueiro Cleiton e do goleiro Camilo.

Defensor técnico, com boa saída de bola e que vai bem pelo alto defensivamente e ofensivamente, Cleiton fez 20 partidas com o Campinense e um gol marcado na temporada 2021.

O experiente goleiro Camilo, de 32 anos, chegou durante a disputa do Campeonato Brasileiro e disputou três partidas com o manto Rubro-negro.

GOLEIRO POR EMPRÉSTIMO

A Raposa confirmou ainda o empréstimo do também goleiro Artur. O guarda-metas, tem 21 anos chega por empréstimo junto ao Santa Cruz-RN. O atleta defendeu o Alecrin-RN na temporada 2021 e também tem passagens pelas categorias de base do ABC-RN.

CONTRATAÇÕES E RENOVAÇÕES

O Campinense já tinha anunciado a contratação do lateral-direito André Mascena, de 25 anos, que estava no Guarany de Sobral-CE. Ele disputou 16 partidas e marcou três gols no time cearense e iniciou a carreira no Rio Claro-SP e também defendeu a equipe do Estrela do Norte-ES.

A Raposa acertou a renovação do zagueiro Weverton, 30 anos, assim como do lateral-esquerdo Filipe Ramon, de 28 anos, do meio-campista Dione Ribas, 28 anos; do lateral-direito Felipinho, do jogador Rafinha, e do goleiro Mauro Iguatu.