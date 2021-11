Campo Grande recebe Natal Salvador a partir desta terça (23)

Pelo quarto ano consecutivo, a praça do Campo Grande receberá as luzes, cores e encantamento da Vila de Natal, montada pela Prefeitura através do projeto Natal Salvador 2021, que este ano traz o tema “Luz pra Recomeçar”. A apresentação do espaço acontece nesta terça-feira (23), às 18h30, com as presenças do prefeito Bruno Reis e de gestores municipais.