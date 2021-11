Candeias será primeira cidade da RMS a implementar o Vacina Móvel contra Covid-19

A cidade de Candeias será a primeira cidade da RMS a iniciar a Vacinação Móvel levando a imunização nos bairros e distritos do município nesta segunda-feira (29). A partir das 18h, os moradores deverão ficar atentos e com a documentação em mãos para comparecer ao automóvel da vacinação, que vai oferecer as três doses dos imunizantes de combate à Covid-19, correspondente à necessidade de cada pessoa.

A ação se iniciará no bairro do Malembá, no Complexo de Esporte; Já na terça-feira (30) na Praça Milton Bulcão; e na quarta (1º) na Bela Vista. O morador deve comparecer com documento de identificação, cartão do SUS e cartão de vacina.

O objetivo principal da presença da vacina móvel nos bairros é levar a vacinação no turno da noite para moradores que não possuem acesso aos postos durante o dia, por motivo de trabalho. Porém, aqueles que não tomaram o imunizante por outro motivo, não deve perder a oportunidade de atualizar o cartão de vacina.

A imunização é oferecida aos adolescentes de 12 a 17 anos, adultos a partir de 18 anos, dose de reforço para profissionais de saúde e idosos acima de 60 anos que tenham recebido a segunda dose há cinco meses. A Sesau antecipa ainda a segunda dose com os imunizantes da AstraZeneca e da Pfizer e inicia o reforço da imunização de adultos a partir de 18 anos. Haverá também a aplicação da vacina na população que já está no período da dose de reforço e os que ainda não tomaram, se quer, a 1ª dose.