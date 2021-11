Cantor sertanejo Thiago Costa é internado após ser atingido por lancha

Após sofrer um acidente com uma lancha, o cantor Thiago Costa está internado em um hospital de Belém, capital do Pará. O sertanejo pilotava uma moto aquática quando foi atingido pela lancha.

De acordo com informações do portal O Liberal, testemunhas teriam visto a embarcação passar por cima de três motos aquáticas, em uma delas estava o artista.

Thiago está consciente, mas sofreu graves ferimentos, principalmente na perna direita, e foi anunciado que faria uma cirurgia na madrugada. A assessoria do cantor se manifestou através de uma nota publicada nas redes sociais.

“Estamos no Hospital. Ele está estável. Bem na medida do possível e recebendo cuidados médicos. Assim que possível venho falar com vocês. Peço a compreensão e as orações. Deus está na frente”, diz a nota publicada na noite da última quinta-feira (11).