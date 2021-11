Carla Cristina, do hit ‘Xibom Bombom’ diz que não ganhou dinheiro com a música: ‘Ridículo’

Carla Cristina fez sucesso com a banda ‘As Meninas’, mas não ganhou dinheiro com o maior hit da sua carreira: “Xibom Bombom”. Em entrevista à Daniela Albuquerque, a baiana revelou que o valor que ganhava com a canção era “ridiculo”.

“A verdade é que não ganhei dinheiro, a maior parte ia para o empresário da banda. Acertei um valor ridículo. Não me ligava nisso, queria mesmo era estar na onda. Sempre fiz aquilo com muito prazer, então eu não buscava sucesso, primeiro era a minha satisfação pessoal. Sempre pensei dessa forma”, explicou Carla.

No bate papo, a cantora lembrou com orgulho o período em que ficou à frente do grupo. ‘As Meninas’ resolveram se separar em 2002. Carla atualmente segue carreira solo e é, desde 2018, jurada do ‘Canta Comigo’.