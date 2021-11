Carlinhos Brown arrasa ao lado de Anitta e Giulia Be no Grammy Latino; assista

O cacique Carlinhos Brown arrasou na noite de ontem (18), em uma participação especial no Grammy Latino. O cantor se apresentou ao lado de Anitta e Giulia Be em uma performance de abertura ao lado de Gloria Estefan. Com muita dança, fogos de artifício e figurinos especiais, os artistas cantaram “Abriendo Puertas”, “Cuando Hay Amor” e “Magalenha”, esta última uma composição de Brown, que ganhou regravação de Gloria Estefan para o álbum “Brazil 305”.