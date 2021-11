Carmo Dalla Vecchia posa com seu filho com o autor João Emanuel Carneiro

Carmo Dalla Vecchia compartilhou um registro cheio de fofura que fez com Pedro, de 2 anos, seu filho com o autor de novelas João Emanuel Carneiro. A foto foi feita para a revista “Bazar kids”, que traz também um lindo relato do ator sobre paternidade.

“‘Pedro me faz pai. Tornou-me melhor. (…) Ele sorrir o tempo todo. Que alegria poder falar que meu filho é feliz. Amado, sei que é. Dois pais’, ele repete… ‘Dois pais’… Ele fala com a boca cheia do som dessa frase, depois , ri. Pula do colo de um para outro repetindo, ‘agora o outro pai'”, conta Carmo.