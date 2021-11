Carro fica destruído após incendiar em frente a shopping em Maceió; vídeo

Um veículo de passeio ficou destruído após incendiar na noite desta quarta (10) em um trecho da Avenida Menino Marcelo, em frente a um shopping localizado na parte alta da capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h, mas ao chegar ao local o fogo já havia sido debelado por populares….

Um veículo de passeio ficou destruído após incendiar na noite desta quarta (10) em um trecho da Avenida Menino Marcelo, em frente a um shopping localizado na parte alta da capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h, mas ao chegar ao local o fogo já havia sido debelado por populares.

É de testemunhas a informação de que seguia sentido Benedito Bentes/Serraria quando o fogo se iniciou na região dianteira do veículo. Um caminhão-pipa que seguia na via, com a ajuda de bombeiros civis do shopping ajudaram no combate ao incêndio.

Não há informações de feridos. Agentes da SMTT foram ao local e disciplinaram o trânsito. A causa do acidente só será determinada após a perícia.